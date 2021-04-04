إندونيسيا تعلن فقدان 17 شخصا جراء تصادم مركب صيد وسفينة في بحر جاوة

قام غواصون في مياه بحر جاوة بالبحث عن 17 صيادا فقدوا بعد انقلاب مركبهم جراء تصادمه مع سفينة بضائع صب، وفقًا لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.

وأصدرت وكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إنه تم إجلاء 15 من طاقم مركب الصيد بعد تحطمه، لكن 5 غواصين يبحثون عن 17 آخرين.

وأضاف البيان: "ما زلنا نجري عمليات البحث"، متابعا أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة نقلت الناجين على متنها.

وكشف المتحدث باسم الوكالة، يوسف لطيف، أن الحادث وقع الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش. والسفينة الأخرى كانت ناقلة بضائع صب تبلغ وزنها نحو 30 ألف طن. وترفع كل من السفينتين علم إندونيسيا.

ولم يفيد المتحدث باسم الوكالة، بأنباء عن سقوط ضحايا أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع الصب.