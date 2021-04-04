Advertisements
إندونيسيا تعلن فقدان 17 شخصا جراء تصادم مركب صيد وسفينة في بحر جاوة
الأحد 04/أبريل/2021 - 01:29 م
وكالات
Advertisements
قام غواصون في مياه بحر جاوة بالبحث عن 17 صيادا فقدوا بعد انقلاب مركبهم جراء تصادمه مع سفينة بضائع صب، وفقًا لوكالة البحث والإنقاذ الإندونيسية.
وأصدرت وكالة البحث
والإنقاذ الإندونيسية، اليوم الأحد، بيانًا قالت فيه إنه تم إجلاء 15 من طاقم مركب
الصيد بعد تحطمه، لكن 5 غواصين يبحثون عن 17 آخرين.
وأضاف البيان:
"ما زلنا نجري عمليات البحث"، متابعا أن سفينة إنقاذ تابعة للوكالة نقلت
الناجين على متنها.
وكشف المتحدث باسم
الوكالة، يوسف لطيف، أن الحادث وقع الساعة 09:30 بتوقيت غرينتش. والسفينة الأخرى كانت
ناقلة بضائع صب تبلغ وزنها نحو 30 ألف طن. وترفع كل من السفينتين علم إندونيسيا.
ولم يفيد المتحدث
باسم الوكالة، بأنباء عن سقوط ضحايا أو فقد أحد من طاقم سفينة البضائع الصب.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements