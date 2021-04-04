Advertisements

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:27 م
بوابة الفجر
عمرو مصطفي
Advertisements
كشف أسامة نبيه المدرب العام لفريق الزمالك عن سببب إيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال نبيه عبر برنامج (كورة تريند) بقناة الحدث اليوم مع الإعلامي محمد فاروق سعد إن عاشور كان غاضبا بعد مباراة مولودية الجزائر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح أنه لا يريد الخوض في تفاصيل ما حدث مؤكدا أن الجهاز الفني قرر ابعاد اللاعب عن الفريق الأول.

وأشار إلى أن حزن أي لاعب لعدم المشاركة أمر طبيعي في كرة القدم ولكن الجهاز الفني مهمته الحفاظ على الفريق بالكامل.

وأكد أن عاشور سيخوض المران مع فريق الشباب لأجل غير مسمى موضحا أن تصعيده مرة أخرى سيكون متروكا للجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

أخبار تهمك

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وزارة التعليم العالي تكشف حقيقة فصل محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. كارتيرون يقرر إيقاف نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ أقل من ساعة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

عاجل - الأهلي يحصل على توقيع «الجوكر»

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ ثلث ساعة

ميدو: لمسات ساسي في مباراة المولودية أحزنتني وكنت متخوف بسبب طارق

منذ حوالي 6 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 11 ساعة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:56 ص

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

01:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون