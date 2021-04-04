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بورسعيد تستعد لتطبيق المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
شيماء الريس
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أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد توجيهاتة بسرعة الانتهاء من إنشاء مركز الخدمات والطوارئ والسلامة، العامة المتطورة والجاري العمل بانشائة بديوان عام المحافظة، تمهيدا لبدء المنظومة الجديدة.


وأشار المحافظ بأنه تم اختيار بورسعيد لينطلق منها المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري، لتكون نموذج يتم بعدها تعميم المشروع علي مستوي الجمهورية طبقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تم في مشروعات التأمين الصحى والمحافظة الرقمية، رافقة خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء إبراهيم عزب المشرف العام علي ادارة الازمات.



واطلع المحافظ علي معدلات العمل داخل المركز موجها بتكثيف الجهود وسرعة إنجاز العمل، وقال المحافظ أن المشروع يعد نقلة حضارية كبري تخطو به مصر طريق الدول العالمية المتقدمة، للتعامل مع الازمات والطوارئ بمنظومة واحدة تشارك فيها جميع الوزارات، والهيئات بالدولة بما يحقق سرعة رد الفعل واحتواء الأزمات الطارئة.

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