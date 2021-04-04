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محافظ قنا: تكريم الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:36 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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كرّم اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم الأحد، الأمهات المثاليات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية من الفائزات في المسابقة التي نظمتها المحافظة، لاختيار الأمهات المثاليات من الموظفات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية.
وقام محافظ قنا، بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية، وذلك بحضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتورة هدى السعدى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بقنا، ومحمود ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، وجمال عثمان نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وحنان صابر مدير وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، وسط تدابير احترازية والتزام بالإجراءات الوقائية للوقاية من انتشار فيروس كرونا.
هذا وقدم محافظ قنا، التهنئة للأمهات المكرمات الفائزات في المسابقة التي نظمتها وحدة شئون المرأة وتكافؤ الفرص بالديوان العام، وسلمهن مكافأة مالية وشهادات تقدير، مشيرًا إلى أن الاحتفال يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لرد الجميل لما تقدمه الأمهات بصفة عامة والأم العاملة على وجه الخصوص كأمثلة مشرفة للمرأة المصرية التي يحتذى بها في البذل والعطاء والتضحية بالوقت والجهد من أجل أداء رسالتها السامية وتقديرا لدورها ومكانتها على صعيد الأسرة والمجتمع ككل.
وأوضح أنه تم تكريم عدد ثلاث أمهات وهن "انتصار عمر" بالوحدة المحلية لمركز الوقف الأم المثالية الأولى "وأمل رشاد" بديوان عام المحافظة الأم المثالية الثانية "ونحسة أحمد "بالوحدة المحلية لمدينة دشنا الأم المثالية الثالثة.
وأعرب الداودي، في كلمته عن تقديره لدورهن البنّاء في رعاية أسرهن ضاربين بتضحياتهن أروع الأمثلة لافتًا إلى أن فضل الأم مذكور بجميع الأديان السماوية وأن كل أم قنائية تعبّر عن صورة مشرفة من صور الكفاح لتحديها الظروف التي واجهتها في تربية أبنائها حتى يكونوا صُنّاع المستقبل مؤكدا على أنهن يمثلن نماذج مشرّفة تساهم في بناء الوطن.

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المرأة المصري اللواء أشرف الداودى

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