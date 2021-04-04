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محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:38 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام اليوم الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بزيارة دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية بمساكن الشناوي بالمنصورة، ودار بيت الفضل للبنات التابعة لجمعية الطفل السعيد بقولونجيل، في اطار احتفالات محافظات مصر بيوم " ابناء مصر" 2021، ففي محافظة الدقهلية.

رافق المحافظ الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد البسيوني رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة.

حيث التقي المحافظ بالقائمين على العمل في رعاية الابناء بالجمعيتين وتفقد الاجنحة المختلفة واماكن الانشطة المقدمة والمطابخ واماكن الإعاشة بهما وإلتقي بالابناء المقيمين لتلقي الرعاية وقدم محافظ الدقهلية لهم الهديا في عيدهم،ووجه " مختار" للقائمين علي العمل حسن رعايتهم بإعتبارهم أبنائنا جميعا.

وثمن محافظ الدقهلية جهود مديرية التضامن الإجتماعي ومتابعتها المستمرة لرعاية الفئات المستحقة ووجه لضرورة بذل المزيد من الجهد عملا على راحة هؤلاء الابناء وتقديم الدعم للموهوبين منهم لرسم مستقبل افضل لهم وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم
محافظ الدقهلية يزور دار الرعاية بجمعية المساعي الخيرية وجمعية الطفل السعيد بالمنصورة ويقدم لهم الهديا في عيدهم

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