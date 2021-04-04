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مهارات التحليل السياسي في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:39 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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نظمت مكتبة الإسكندرية دورة تدريبية بعنوان «مهارات التحليل السياسي»، على مدار يومين، بواقع 3 جلسات يوميًّا، بالإضافة إلى ورشة عمل تفاعلية للمشاركين.
حاضر في الدورة الدكتور حسن أبو طالب؛ المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عمرو هاشم ربيع؛ نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وشارك في الدورة عدد من خريجي أقسام العلوم السياسية والإعلام والحقوق.
جاءت أهمية هذه الدورة التدريبية في مساعدة المشاركين على فهم وتحليل الأحداث والظواهر والأزمات السياسية، وتفسير دلالاتها وتشابكاتها، وتقديم صورة متكاملة وواضحة عنها، فضلًا عن تقديم صورة تحليلية واضحة عن مسارات الأحداث في المستقبل.
ناقش الدكتور حسن أبو طالب في اليوم الأول موضوع «منهجية التحليل السياسي وأهم أدواته»، وتم عرض مفهوم التحليل السياسي، وأدوات الباحث اللازمة للتحليل السياسي، بالإضافة إلى توضيح وظائف التقارير التحليلية.
وعرض الدكتور عمرو هاشم ربيع في اليوم الثاني موضوع «التحليل السياسي للأحداث والظواهر السياسية في الوقت الراهن.. تجارب عملية»، وتم توضيح شروط التحليل السياسي، والمستفيد من التحليل السياسي.
وشارك المتدربون في ورشة عمل تفاعلية شملت دراسة حالة لتحليل استخدام القوى الناعمة في السياسة الخارجية في عالم اليوم، ودراسة حالة لتحليل أداء السلطة التشريعية.
مهارات التحليل السياسي في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية
مهارات التحليل السياسي في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية
مهارات التحليل السياسي في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية
مهارات التحليل السياسي في دورة تدريبية بمكتبة الإسكندرية

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