



تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال اوروبا 2021





موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقله لها، لما يتبقى الكثير على القاء الكبير بين كلا من الفريقين ذات االصيت القوي في عالم الكورة الرياضية ليفربول وريال مدريد، فيستعد كلاهما لخوض المباراة بكل ما لديه من مواجهات، للدور ربع نهائي الخاص بدوري أبطال أوربا.





كما يقوم بالتعليق على المباراة عصام شوالي وسيتم عرض المباراة يوم 6/4 لعام 2021، فيترقب هذه المباراة الكثير من محبي العالم الكروي، فيسعى كلا من الفريقين بالفوز على نظيره بكل ما لدية من قوة، للوصول إلى أعلى النقاط في الدوري.





موعد مباراة ليفربول وريال مدريد القادمة لعام 2021

يتم خوض هذه المباراة على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لاستقبال أقوى المباريات التي تحدث على أرضه.

يعد الفريق الإنجليزي ضيفا عند نظيره الملكي، كما أن مباراة الإياب سوف تقام على أرض الريدز، وسيكون هناك أقوى متعة وإثارة بين الفريقين، ويحضر المباراة الكثير من عشاق الالساحرة المستديرة.





ومن المعروف أن فريق ريال مدريد قد فقد نجمه الساطع ” سيرجو راموس” بسبب ما تعرض له من إصابات، وسوف يغيب عن أداء المباريات لمدة لا تقل عن شهر، إلا أن مدرب الفريق سيستعين بأفضل اللاعبين.





كما أن ريال مدريد قد حقق انتصاراته على نظيره إخبار بهدفين مقابل لا شيء، وقد حقق ليفربول ثلاث نقاط على آرسنال، دون مقابل.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد القادمة 2021

يتم عرض المباراة الخاصة بليفربول وريال مدريد على القناة الفضائية بي إن سبورت Be IN Soprt ، في تمام العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، والعراق وقطر وفلسطين والكويت، وفي تمام التاسعة بتوقيت ليبيا ومصر والسودان.





القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11547.

معدل استقطاب الموجة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

إشارة إرسال البث: DVB_S2.

معدل تردد الموجة: 8PSK

الحودة: Full HD. .



