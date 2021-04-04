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استخراج تصريح دفن جثة سيدة لقت مصرعها بتناولها سم فئران

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب تناولها سم فئران عن طريق الخطأ.

وتم تسليم جثة ربة المنزل لذويها وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتعود البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من المستشفى العام، بوصول سيدة ثلاثينية متوفية وطلفيها مصابين بتسمم، جراء تناولهم سم فئران، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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بوابة الفجر انتحار ربة منزل الفجر

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