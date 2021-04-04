استخراج تصريح دفن جثة سيدة لقت مصرعها بتناولها سم فئران

صرحت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة ربة منزل لقيت مصرعها عقب تناولها سم فئران عن طريق الخطأ.





وتم تسليم جثة ربة المنزل لذويها وذلك عقب إرسال بيان الصفة التشريحية للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.



