



ننشر مواعيد امتحانات الترم الثاني جامعة الأزهر 2021 جميع الكليات في كافة المحافظات





مواعيد امتحانات الترم الثاني جامعة الأزهر2021، يمكن الآن لجميع الطلاب وأولياء الأمور بالأزهر الشريف التعرف على مواعد الامتحانات للترم الثاني لعام،2021 جامعة الأزهر، بعد الاعلان عنها رسميا من المجلس الأعلى لجامعة الأزهر، وإليكم تفاصيل ذلك.





موعد امتحانات الجامعات الأزهرية لعام 2021

تم الاعلان من قبل جامعة الأزهر رسميا عبر بيان رسمي لها عن مواعيد انطلاق الامتحانات، وكان ذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي يتم انعقاده شهرياً لمناقشة القرارات التعليمية المهمة، وقد جاء ضمن أهم القرارات التي أقرها ذلك الاجتماع هو المواعيد الرسمية لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع الكليات الأزهرية، على ان تكون بداية الامتحانات من يوم 3 من يوليو2021، وقد أوضح الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر أنه سوف تكتمل أعمال الامتحانات طبقا للوائح والنظم والجداول التي تم الاعلان عنها بكليات ومعاهد الجامعة.





وقد أكد نائب رئيس الجامعة كذلك على التزام كافة أفراد الجامعة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية استعدادًا لأداء امتحانات الترم الثاني، وكذلك نوه على تفعيل دور لجان الأزمات بكافة الكليات الأزهرية؛ لمتابعة كل الإجراءات لضمان سلامة الطلاب، وجميع أعضاء هيئة التدريس.





اختبارات الأزهر 2021

ومن الجدير بالذكر أنه قد أوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة وشؤون الطلاب، أنه تمت بالفعل الموافقة على مد الدراسة في العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بشكل مبدأي، وذلك ما يضمن تحقيق استكمال الخطة الدراسية الموضوعة لهذا العام لجميع التخصصات العلمية المختلفة، وقد اشار الدكتور الشربيني في ذلك إلى أنه يمكن للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات لهذا الترم؛ نظرًا للظروف الحالية لانتشار جائحة كورونا؛ أن يقدموا بطلب للاعتذار عن أداء الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الثاني قبل بداية الامتحانات، وفي هذه الحالة سوف يعتبر الطالب من الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة لتأجيل الامتحان، وذلك وفقًا للوائح المنظمة لذلك.





أما بالنسبة إلى الطلاب الذين تم تشخيصهم و تثبت بالفعل إصابتهم بفيروس كورونا، فقد أوضح الدكتور الشربيني أن كل ما عليهم هو التقدم بتقرير طبي تم اعتماده من جهة طبية مختصة بالجامعة، وفي هذه الحالة يمكن أن يقبل الاعتذار عن الامتحانات، وذلك لأنها تتزامن مع فترة إصابة الطالب، وذلك وفقًا لما جاء في التقرير الطبي، ولكن يسمح للطالب بدخول باقي الامتحانات.



