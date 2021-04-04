تسجيل أقل من 9 آلاف إصابة بكورونا في روسيا

رصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأحد، 8817 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 9021 إصابة في اليوم السابق)، يعود أكبر عدد منها إلى العاصمة موسكو (1901 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (711 حالة).

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، ارتفاع حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 357 حالة وفاة (مقابل 384 وفاة في اليوم السابق) فيما تماثل 9618 مريضا للشفاء.

وقالت السلطات الصحية الروسية، إن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين، أصبح و580894 إصابة مؤكدة منها 100374 حالة وفاة، و276439 حالة نشطة، وأربعة ملايين و204081 حالة شفاء.