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برقمك القومي.. استعلم الان عن صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:46 م
صرف العلاوات الخمس
صرف العلاوات الخمس
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برقمك القومي.. استعلم الان عن صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة  عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة والأخيرة الذي أ|صبح الشغل الشاغل لدى العديد من المستحقين بهذه الأيام، وبالأخص بعد أن وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر بإتاحة خطوات الاستعلام عن القيام بصرف العلاوات الخمسة للدفعة الرابعة والأخيرة، بعد أن أقرت الهيئة القومية القيام بصرف العلاوات المتأخرة من المعاشات الخاصة بالمتقاعدين للكثير من الدفعات بأول شهر أبريل الجاري، مما كثرت التساؤلات بكل ما يتعلق بموعد ورابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس، وهذا ما نطرحه عليكم اليوم.

رابط الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة والأخيرة
حددت الهيئة القومية الموعد الرسمي الخاص بصرف الدفعة الرابعة للعلاوات الخمسة المتأخرة مع بداية شهر أبريل الجاري لعام 2021، لأكثر من 10 مليون مواطن، وصرحت أيضاً مكاتب المعاشات وكذلك هيئات التأمينات عن استعدادها لاستقبال المستفيدين للعلاوات الخمس لصرف معاشاتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بظل انتشار فيرس كورونا المستجد، على أن يتم البدء بصرف المعاشات ويضاف لها قيمة العلاوات، وهذا على حسب ما أعلنت عنه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بمصر، وحتى تتمكن من المحافظة على صحة المواطنين اهتمت على أن تفعل موقع إلكتروني خاص بها يتم عن طريقه الاستعلام عن موعد ومكان الحصول على العلاوات الخمسة المتأخرة للمواطنين وهم في المنزل، وتم توفير أكثر من 18 ألف منفذ ينتشر بكافة محافظات الجمهورية للحد من انتشار فيرس كورونا ومنع التزاحم والتكدسات.

خطوات الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس
- في البداية يتم الدخول على الؤابط الإلكتروني الخاص بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستعلام عن العلاوات.
- من ثم يتم النقر على الخدمات الموجودة بالصفحة.
- يتم اختيار الاستعلام.
- بعد ذلك يتم النقرعلى التالي.
- يتم إضافة الرقم القومي.
- يتم مليء كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع.
- يتم النقر على إرسال الطلب.

برقمك القومي.. استعلم الان عن صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة  عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي nosi.gov.eg

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صرف العلاوات الخمس الدفعة الرابعة صرف العلاوات الخمس

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