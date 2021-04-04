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مصر تفوز بعضوية مجلس إدارة صندوق تحسين نوعية الخدمة

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:48 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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فازت مصر متمثلة في البريد المصري بعضوية مجلس ادارة صندوق تحسين نوعية الخدمة لمدة ثلاث سنوات قادمة جاء ذلك خلال الانتخابات التي جرت في ٣١ مارس ٢٠٢١ عبر إرسال استمارات التصويت الي جميع الدول الاعضاء بمجلس الاستثمار البريدي وعددها ٤٠ دولة.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري ان فوز مصر بعضوية مجلس ادارة صندوق تحسين نوعية الخدمة على مدار ثلاث سنوات يمثل تجسيداً واضحاً للدور الإقليمي والدولي الذى قام به البريد المصري خلال الفترة الماضية والمتمثل في المشاركات الفاعلة في كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والتي تم استعراض تجربة تطوير البريد المصري فيها كنموذج نجاح ومثل يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية علي مستوى اتحاد البريد العالمي من حيث تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة وتطبيق مفاهيم التحول الرقمي والشمول المالي.
 
وأوضح الدكتور شريف فاروق ان البريد المصري حقق هذا الانجاز بعد منافسة قوية مع العديد من الدول للفوز بهذا المنصب ومنهم كوت ديفوار والجزائر حيث تمكن البريد المصري من الفوز بثقة ودعم اغلب الدول الاعضاء والتي تمتلك حق التصويت والبالغ عددهم ٤٠ دولة.
 
واضاف الدكتور شريف فاروق أن هذا النجاح الجديد يؤكد على ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات ويأتي استكمالاً لسلسلة النجاحات التي يحققها البريد المصري خلال الفترة الحالية.


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