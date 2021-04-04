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موعد مباراة برشلونة ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني

الأحد 04/أبريل/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره بلد الوليد، يوم غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة أمام نظيره بلد الوليد، على أرضية ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني وأربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، في حين يتواجد بلد الوليد في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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