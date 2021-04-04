تارا عماد ضمن ضحايا "فيضان موسى"

أوشكت الفنانة الشابة تارا عماد على الانتهاء من تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "موسى"، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، والمقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2021.



كما أنها تتعرض لأزمة خلال الأحداث، حيث أنها تكون من ضمن الغرقى في الفيضان الذي تتعرض له مصر قبل بناء السد العالي.



مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.