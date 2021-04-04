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ملك البحرين: أمن واستقرار الأردن هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 م
ملك البحرين
ملك البحرين
وكالات
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أجرى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا بالعاهل الأردني، أكد فيه دعم بلاده لكل القرارات والإجراءات التي يتخذها الملك عبدالله الثاني لحفظ أمن واستقرار الأردن.

 

وقال ملك البحرين، إن أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مملكة البحرين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

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ملك البحرين ملك الأردن أمن الأردن

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