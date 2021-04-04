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بعد انتهاء العقوبة.. كهربا ينتظم في مران الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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انتظم محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاحد والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وجاء انتظام كهربا في مران الأهلي الجماعي بعد انتهاء العقوبة التي وقعت عليه من قبل الجهاز الفني للفريق الأحمر لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد مباراة طلائع الجيش في الدوري.

واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم الأحد بعد عودة الفريق من السودان ومواجهة المريخ السوداني في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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