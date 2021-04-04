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موسيماني يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق ظهر اليوم الأحد.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة سيمبا التنزاني المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واستأنف الاهلي تدريباته اليوم، بعد العودة أمس من السودان عقب خوض مباراة المريخ.

وتعادل الأهلي مع نظيره المريخ السوداني بهدفين لكل فريق، ليحجز الأهلي بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من البطولة التي يحمل لقبها.

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