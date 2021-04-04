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انكماش اقتصاد قطر بنسبة 3.9 % في الربع الرابع من 2020

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:03 م
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد قطر انكمش 3.9 في المائة في الربع الرابع من 2020 مع انخفاض نشاط النقل والتخزين 32.8 بالمئة وتراجع لقطاع البناء بنحو خمسة في المائة، وفقا لـ"رويترز".

وقال جهاز التخطيط والإحصاء في بيان إن الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة تراجع أيضا على أساس فصلي، إذ هبط 0.5 في المائة في الربع الرابع.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 4.5 في المائة في الربع الثالث على أساس سنوي لكنه نما 5.6 في المائة مقارنة بالشهور الثلاثة السابقة.

كان صندوق النقد الدولي قد توقع في ديسمبر انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري 2.5 في المائة في 2020. وتوقع انتعاشا إلى نمو 2.7 في المائة في 2021.

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