Advertisements

صورناه عشان نكسر عينه".. التفاصيل الكاملة لهتك عرض شاب بالتبين

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شقيقان بهتك عرض عامل وتصويره فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتادوا علي جلب فتيات لمسكنهما، وأن الضحية كان جارهم في نفس العقار، وكان يقوم بتصويرهم أثناء الصعود، وخوفا من افتضاح أمرهما قاما باستدراجه داخل مقابر بمنطقة التبين وهتك عرض ثم وثقوا فعل جريمتهم بتصويرها فيديو والاستيلاء على هاتفه.

وأفادت التحقيقات أن المتهم يعمل عامل بمطعم فلافل ويبلغ من العمر 18 سنة، وأن المتهمين شقيقين المتهم الأول يعمل سائق والثاني عاطل.

وجاء في قرار النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا من عامل، مفاده قيام شقيقين - جيرانه، باستدراجه داخل إحدى المقابر، وقاما بهتك عرضه.

وبالانتقال والفحص والتحريات تبين صحة من ورد من بلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين

وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 34 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون