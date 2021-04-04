صورناه عشان نكسر عينه".. التفاصيل الكاملة لهتك عرض شاب بالتبين

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام شقيقان بهتك عرض عامل وتصويره فيديو أثناء قيامهما بتنفيذها، بسبب خلافات مع الضحية.



وكشفت التحقيقات أن المتهمين اعتادوا علي جلب فتيات لمسكنهما، وأن الضحية كان جارهم في نفس العقار، وكان يقوم بتصويرهم أثناء الصعود، وخوفا من افتضاح أمرهما قاما باستدراجه داخل مقابر بمنطقة التبين وهتك عرض ثم وثقوا فعل جريمتهم بتصويرها فيديو والاستيلاء على هاتفه.



وأفادت التحقيقات أن المتهم يعمل عامل بمطعم فلافل ويبلغ من العمر 18 سنة، وأن المتهمين شقيقين المتهم الأول يعمل سائق والثاني عاطل.



وجاء في قرار النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مأمور قسم شرطة التبين بلاغًا من عامل، مفاده قيام شقيقين - جيرانه، باستدراجه داخل إحدى المقابر، وقاما بهتك عرضه.



وبالانتقال والفحص والتحريات تبين صحة من ورد من بلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين



وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب بالواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وعرض المتهمين على النيابة العامة.