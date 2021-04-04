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اليوم.. انطلاق مفاوضات سد النهضة بالكونغو الديمقراطية

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:27 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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تنطلق بعد ظهر اليوم في كنشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية اجتماعات دعت إليها الرئاسة الكنغولية للاتحاد الإفريقي؛ لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة بحضور وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السودانية «سونا»، مساء الأحد، وصلت وزيرة الخارجية دكتور مريم الصادق ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، أمس السبت، إلى كنشاسا التي سبقتهم إليها الوفود المصرية والإثيوبية.

واجتمع الوفد الفني السوداني المصاحب للوزراء بمسؤولي الاتحاد الأفريقي والرئاسة الكنغولية قبيل الاجتماع الوزاري بطلب منهم لعرض وتأكيد موقف السودان وشواغله التي شملت ضرورة تعديل وتحديد منهجية فعالة لوساطة وتسهيل التفاوض بين الدول الثلاثة وعدم قبول الملء الأحادي المعلن من إثيوبيا.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الوزاري، اليوم الأحد، بكلمات من الرئيس الكنغولي رئيس الاتحاد الإفريقي فليكس تشيسكيدي، وكلمة من مفوض الشئون السياسية.

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