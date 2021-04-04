تخفيضات وفئات مستثناة.. مفاجآت بشأن تذاكر متحف الحضارة



بعد نقل المومياوات الملكية إليه، كشف متحف الحضارة بمدينة الفسطاط عن عدد من المفاجآت بشأن تذاكر المتحف وكذلك وقت عرض المومياوات أمام الجمهور.



وبدأ المتحف المصري للحضارة في استقبال زائريه منذ صباح اليوم الأحد، بعد افتتاح القاعة المركزية مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله للمومياوات الملكية فى حفل مهيب.



تخفيضات لمدة أسبوعين

وأعلنت إدارة المتحف القومي للحضارة عن وجود تخفيضات على أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط لمدة أسبوعين بعد نقل المومياوات الملكية.



والتخفيضات على تذاكر الدخول خلال الـ15 يوما القادمة ستكون بنسبة 50% على سعر تذكرة للمصريين والأجانب ابتداءً من اليوم الأحد 4 أبريل حتي السبت 17 أبريل، لزيارة قاعة العرض المركزي.



وتتنوع أسعار تذاكر المتحف القومي للحضارة والتى يمكن الحجز الالكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري الجديد، وتتنوع الأسعار كما يلي: المواطن الأجنبي 200 جنيهًا، الطالب الأجنبي 60 جنيهًا، المواطن المصري 60 جنيهًا، أما الطالب المصري 30 جنيهًا.





كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه في المتحف القومي للحضارة المصرية، وتقرر أيضا منح تخفيض 50% على سعر الكتالوج الخاص بالمتحف الصادر باللغة العربية.





فئات تدخل المتحف مجانا

وأكدت وزارة الثقافة أن الحجز يتم عبر موقع المتحف القومي للحضارة المصرية، كما أن هناك فئات يحق لها دخول المتحف الحضارة المصري مجانًا وهم كبار السن فوق الـ60 عاما والأطفال تحت 6 سنوات، وأيضا الجيش الأبيض، ويعفي أيضا العاملون بوزارة السياحة والآثار، وأبناء الشهداء ومصابي الحروب، والمحاربون القدماء.



كما يعفي من دفع التذكرة خريجو كليات الآثار والسياحة والآداب قسم تاريخ وحضارة والهندسة وكلية فنون جميلة قسم عمارة وفنون تطبيقية ونقابة الفنانين التشكيليين.





ويقع المتحف القومي للحضارة المصرية بالقرب من حصن بابليون ويطل على عين الصيرة في قلب مدينة الفسطاط التاريخية بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة.



ويستوعب المتحف خمسون ألف قطعة أثرية تحكي مراحل تطور الحضارة المصرية بالإضافة إلى عرض لإنجازات الإنسان المصري في مجالات الحياة المختلفة منذ فجر التاريخ حتى وقتنا الحاضر، كما يحتوى على نماذج وصور فوتوغرافية ومخطوطات ولوحات زيتية وتحف فنية وآثار من العصر الحجري والفرعوني واليوناني الروماني والقبطي والعربي وحضارة السودان والعصر الحديث.

