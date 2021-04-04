افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر بجامعة جنوب الوادي بقنا (صور)

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والأستاذ الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر الذي ينظمه قطاع شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ أبريل ٢٠٢١، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور احمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من نواب رئيس الجامعة الحاليين والسابقين، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من طلاب وطالبات الجامعة.

وقال محافظ قنا، في كلمته أن حماية البيئة هي مسئوليتنا جميعا فمستقبلنا مرهون بمدى قدرتنا على الحفاظ على بيئتنا نظيفة وآمنة ولذلك فحماية البيئة تأتى على رأس أولويات الدولة للحد من التلوث والحفاظ على الثروات والموارد الطبيعية للأجيال القادمة موجها التحية لجامعة جنوب الوادي لدورها المتميز في تنمية الوعي البيئي من خلال مختلف الفعاليات التي تقوم بتنظيمها بمشاركة طلاب الجامعة الذين يمثلون حاضر ومستقبل وطننا العزيز بالإضافة إلى دورها في دعم تنفيذ خطط التنمية الشاملة داخل المحافظة.

وأضاف الداودي، أن حجم المشروعات التي تحققت في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، ومحافظة قنا بشكل خاص دليل علي حرص القيادة السياسية علي تحقيق تنمية حقيقية شاملة مشيرا إلي أن التنمية المحلية كان لها نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه استعرض الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي عدد من الخدمات المجتمعية التي قدمتها الجامعة خلال العام الماضي موضحا أن فعاليات الأسبوع البيئي الثالث عشر تشمل زراعة ٢٠٠٠ شجرة زيتون -ندوات -معارض متنوعة -زيارات ورحلات -سوق خيري -قوافل طبية -حملات تبرع بالدم -مارثون رياضي.

ووجه غرباوي الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لما قدمه هذا القطاع من أنشطة مجتمعية متنوعة خلال الفترة الماضية مؤكدًا أن تنظيم الأسبوع البيئي الثالث عشر في ظل جائحة كورونا يؤكد قدرة الجامعة على النجاح في أصعب الظروف كما أنه يمثل رسالة هامة للطلاب لتحدى الصعاب والعطاء رغم التحديات التي تواجه المجتمع واختتم رئيس الجامعة كلمته بمناشدة الطلاب بأهمية نقل هذا الوعي إلى المجتمع الخارجي والمكان الذي يعيشون فيه وحثهم على أهمية المشاركة في بناء مستقبل الوطن.

كما شهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي حول تاريخ تنظيم الجامعة للسبوع البيئي والفعاليات المختلفة منذ عام ٢٠٠٨

هذا وقام محافظ قنا ورئيس جامعة جنوب الوادي على هامش الأسبوع البيئي الثالث عشر بزراعة أشجار الزيتون كما قاما بافتتاح معرض الكتاب وافتتحا وتفقدا المنتجات بمعرض الأسر المنتجة ومعرض كلية الزراعة لنباتات الزينة والنباتات العطرية ومعرض إبداعات طلاب جامعة جنوب الوادي والذي ضم عددا من اللوحات الفنية والمنتجات المتنوعة.

