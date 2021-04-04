Advertisements

محافظ الجيزة يتفقد محاور خاتم المرسلين والزمر وترسا

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددآ من المحاور الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم في أحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام.

  شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا، وذلك بأحياء العمرانية والطالبية.

وقد تابع المحافظ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءآ من ترعة الزمر وحتي كوبري ترسا، وذلك بعد إزالة كافة التعديات والعقبات المتواجدة علي خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع الى 40 م لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المروري.

حيث كلف المحافظ بإجراء رفع مساحي للشارع علي الطبيعة، ليتأكد من تنفيذ المساحة المحددة، مشدداً علي الأستعانة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم، وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع وان لا يقل عرضها عن ٢م لضمان سير المشاه في حرم أمن .

كما وجه حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير.

وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر للوقوف علي نسب تنفيذ الاعمال بالتزامن مع الموقف التنفيذي لأعمال انشاء محور ترعة الزمر وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبري.

وتفقد المحافظ نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا(أنور السادات) وتوسعة الكوبري، مشدداً على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الجادة للشركات المنفذة للأسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الشركة بإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامه العامة للمواطنين.
 
وأستمع المحافظ خلال جولته لشكاوي عدداً من المواطنين، موجهآ حى الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشيرآ بأن مصلحة المواطنين فوق أي أعتبار

رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية.

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون