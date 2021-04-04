محافظ الجيزة يتفقد محاور خاتم المرسلين والزمر وترسا

أجري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لعددآ من المحاور الجاري تنفيذها، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير محاور الحركة المرورية مما سيساهم في أحداث طفرة مرورية بالمحافظة بشكل عام.



شملت جولة محافظ الجيزة، تفقد شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر وأعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مسار محور أنور السادات وتوسعة كوبري ترسا، وذلك بأحياء العمرانية والطالبية.



وقد تابع المحافظ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين بدءآ من ترعة الزمر وحتي كوبري ترسا، وذلك بعد إزالة كافة التعديات والعقبات المتواجدة علي خط التنظيم لكى يصل عرض الشارع الى 40 م لاستيعاب حجم الحركة المرورية المتوقعة خلال الفترة المقبلة لذلك الشريان المروري.



حيث كلف المحافظ بإجراء رفع مساحي للشارع علي الطبيعة، ليتأكد من تنفيذ المساحة المحددة، مشدداً علي الأستعانة بالتخطيط العمراني وجهاز شبكات المرافق لإجراء رفع مساحي للشارع بالكامل للتأكد من تنفيذ خط التنظيم، وذلك قبل بدء أعمال الرصف لضمان تنفيذ المساحات المحددة وتوحيد مساحات أرصفة المشاه بطول الشارع وان لا يقل عرضها عن ٢م لضمان سير المشاه في حرم أمن .



كما وجه حي العمرانية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لسرعة الانتهاء من نقل جميع غرف وأكشاك الكهرباء المتعارضة مع أعمال التطوير.



وتفقد المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة الزمر للوقوف علي نسب تنفيذ الاعمال بالتزامن مع الموقف التنفيذي لأعمال انشاء محور ترعة الزمر وذلك بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبري.



وتفقد المحافظ نسب التنفيذ الحالية لمسار محور ترسا(أنور السادات) وتوسعة الكوبري، مشدداً على رئيس حي الطالبية بالمتابعة الجادة للشركات المنفذة للأسراع من معدلات التنفيذ للانتهاء منها خلال الجدول الزمنى المحدد مع التأكيد على الشركة بإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة حفاظاً على السلامه العامة للمواطنين.



وأستمع المحافظ خلال جولته لشكاوي عدداً من المواطنين، موجهآ حى الطالبية بسرعة بحث الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة وحلها، مشيرآ بأن مصلحة المواطنين فوق أي أعتبار



رافق المحافظ خلال جولته اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء العمرانية والطالبية.

