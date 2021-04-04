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العاهل المغربي يؤكد تضامنه مع الأردن ودعمه الكامل لقرارات الملك عبدالله الثاني

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:35 م
العاهل المغربي
العاهل المغربي
وكالات
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أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الأحد، خلال اتصال بالعاهل الأردني تضامنه التام مع الأردن ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبدالله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وأصدر رئيس هيئة الأركان الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بيانًا أكد فيه عدم صحة ما نشر من ادعاءات حول اعتقال نحو 20 شخصا من بينهم الأمير حمزة لأسباب أمنية.

 

وأوضح رئيس هيئة الأركان الأردني، أنه "طُلب من الأمير حمزة التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون".

 

وقال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، في تسجيل مصور أن قائد الجيش الأردني طلب منه البقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد.

 

ويذكر أن الأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

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