



اسعار ياميش رمضان 2021 في الأسواق التجارية وأشهر المحلات (هايبر كارفور ماركت - اولاد رجب)





اسعار ياميش رمضان 2021، مع اقتراب شهر رمضان الكريم والتي لا تفصلنا سوى أيام قليلة عند دخول الشهر الكريم، إستعد جميع المواطنين لشراء المنتجات والسلع الغذائية وجميع مستلزمات الشهر الكريم، سواء كان من المكسرات أو ياميش رمضان و اللحوم والأطعمة والفواكه المجففة لعمل العصائر.





والعديد من الأشخاص يبحثون عن أماكن ومحلات تباع فيها ياميش رمضان بأسعار مناسبة تكون في متوسط دخل الفرد، حيث تتعدد المنتجات والسلع الغذائية التي يقبل على العديد من الأشخاص في هذا الشهر، مثل ياميش رمضان والمخصص لهذا الشهر والمنتشر بشكل كبير ويقبل على شراءة العديد من الأشخاص بالإضافة إلى الكاجو والبندق والفستق والمكسرات المتنوعة، بالإضافه إلى السوبيا وقمر الدين التي تعد من المشروبات الأساسية في هذا الشهر.





اسعار ياميش رمضان 2021

هناك بعض السلع الأساسية التي يحتاجها الأشخاص في هذا الشهر الفضيل، فسوف نقدم لحضراتكم من خلال هذا المقال أسعار بعض تلك المأكولات والأطعمة الأساسية في هذا الشهر.





- بلغ سعر الزبيب 36 جنيه.

- بلغ سعر قمر الدين 27 جنيه.

- بلغ سعر ربع كيلو الكركديه بسعر 25 جنيه.

- بلغ سعر تمر المتوكل 38 جنيه.

- بلغ سعر بلح السكري 95 جنيه .

- بلغ سعر التمر الهندي 28 جنيه.

- سعر بلح فانسي 70 جنيه.

- بلغ سعر البلح السوداني قيمة 15 جنيه.

- بلغ سعر بلح العوالي 60 جنيه.

- بلغ سعر اللوز المقشر بسعر 80 جنيه.

- بلغ سعر جوز الهند 50 جنيه .

- بلغ سعر الكاجو المحمص 199 جنيه .

- بلغ سعر عين الجمل 96 جنيه.

- بلغ سعر البندق المقشر 80 جنيه.





ا سعار ياميش رمضان في هايبر كارفور

- بلغ سعر اللوز المحمص 189 جنيه مصري.

- بلغ سعر عين الجمل 69 جنيه مصري .

- بلغ سعر الفستق 399 جنيه مصري.

- حيث بلغ سعر الكاجو المحمص 199 جنيه مصري.





أسعار الفواكه المجففة في محلات أولاد رجب

- بلغ سعر الزبيب 54 جنيه مصري.

- بلغ سعر قمر الدين 39 جنيه مصري.

- بلغ سعر البلح 10 جنيه مصري.

- بلغ سعر التمر الهندي 21 جنيه مصري .

- بلغ سعر المشمشيه التركي 88 جنيه مصري.

- بلغ سعر جوز الهند 41 جنيه مصري .

- بلغت سعر القراصيا المغربي 49 جنيه المصري.



