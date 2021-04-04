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برلماني: موكب نقل المومياوات نقلة حضارية غير مسبوقة تُضاف لتاريخ مصر العظيم

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:41 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن ما شهدناه أثناء مراسم نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، مساء أمس، لفت جميع أنظار العالم وحظي بإهتمام عالمي من خلال نقله عبر 400 قناة عالمية و200 مراسل أجنبي، وتُرجمت تفاصيله إلى 14 لغة.

وأضاف "زكي" في بيان له، اليوم الأحد، أن هذا الحدث نقلة حضارية غير مسبوقة تُضاف لتاريخ مصر العظيم، مؤكدًا أن هذا الحدث سوف يُسهم في تنشيط السياحة وازدهارها وعودة مصر لمكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالمشهد التاريخي لتنظيم موكب المومياوات الملكية الذي أبهر العالم أجمع وتناولته وسائل الإعلام العالمية ومنصات السوشيال ميديا، مما يؤكد قوة وعظمة مصر على تنظيم الأحداث العالمية وإيصال رسالة لجميع دول العالم بأن مصر بلد الأمن والأمان والاستقرار.


وكان قد شهد العالم، أمس، موكب نقل المومياوات الذى أبهر الجميع، وضم الموكب 22 مومياء من بينها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات، من بينها مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.

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