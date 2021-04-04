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بهذه الكلمات.. روجينا تروج لمسلسلها الجديد " بنت السطان "

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:42 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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روجت الفنانة روجينا لمسلسها الجديد "بنت السلطان"، والذي من المقرر عرضه بالسباق الرمضاني لهذا العام 2021، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت روجينا صورة البوستر الرسمي للمسلسل، وعلقت عليها قائلة : "شكرًا يا رب، ربنا يكملها على خير ويكرمنا بالنجاح من فضله وكرمه".

وتابعت روجينا قائلة:" إن الله إذا أعطى أدهش، يقيني بالله يقين، مسلسل بنت السلطان، رمضان يجمعنا".

مسلسل "بنت السلطان" أول بطولة مطلقة لروجينا، ويشاركها فيه عدد من الفنانين أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، ندى موسى، محمد مهران، محمود حجازي، نهى صالح، حسن أبوالروس، أوتاكا، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي تشويقي، والعمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج ممدوح شاهين.

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