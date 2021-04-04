Advertisements

استقبال الزوار وتأهيل المومياء.. ماذا يحدث في متحف الحضارة بعد موكب المومياوات الملكية؟

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

شاهد العالم أجمع بترقب كبير، أمس السبت، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي، الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن افتتاح المتحف القومي للحضارة واستقبال الزوار.

افتتاح متحف الحضارة
بعد استقبال المومياوات الملكية، أمس السبت، افتتح المتحف القومي للحضارة، لتكون مواعيده من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، يوميًا، ويوم الجمعة توجد فترة مسائية من السادسة وحتى التاسعة مساءًا، حسب أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة.

استقبال الزوار
واستقبل المتحف، زواره الذين توافدوا للاستمتاع بمئات القطع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.

وتقرر منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، ابتداء من 4 أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.

كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه في المتحف القومي للحضارة المصرية.

تأهيل المومياوات
ومن المقرر، خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم 18 أبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.​

وأقيم موكب نقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بشكل مهيب.

وترجع المومياوات إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نقل الموميا رمسيس الرابع امنحتب الثاني المومياوات الملكيه الموميا المتحف القومى الفجر أحمس نفرتاري

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 35 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون