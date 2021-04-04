استقبال الزوار وتأهيل المومياء.. ماذا يحدث في متحف الحضارة بعد موكب المومياوات الملكية؟



شاهد العالم أجمع بترقب كبير، أمس السبت، موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى متحف الحضارة القومي، الذي يفتح أبوابه لاستقبال الزوار.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن افتتاح المتحف القومي للحضارة واستقبال الزوار.



افتتاح متحف الحضارة

بعد استقبال المومياوات الملكية، أمس السبت، افتتح المتحف القومي للحضارة، لتكون مواعيده من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءًا، يوميًا، ويوم الجمعة توجد فترة مسائية من السادسة وحتى التاسعة مساءًا، حسب أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة.



استقبال الزوار

واستقبل المتحف، زواره الذين توافدوا للاستمتاع بمئات القطع الأثرية الخاصة بالحضارة المصرية القديمة.



وتقرر منح تخفيض بنسبة 50% على سعر تذكرة المتحف القومي للحضارة المصرية، وذلك للمصريين والأجانب لمدة أسبوعين، ابتداء من 4 أبريل حتى 17 أبريل 2021، لزيارة قاعة العرض المركزي.



كما تم منح تخفيض 20% على جميع منتجات شركة "كنوز مصر للنماذج الأثرية" حتى 5 مايو 2021 بمنفذ بيعها الرسمي الأول الذي سيتم افتتاحه في المتحف القومي للحضارة المصرية.



تأهيل المومياوات

ومن المقرر، خلال الأسبوعين التاليين لافتتاح المتحف تجهيز قاعة المومياوات ووضع المومياوات داخل فتارين العرض الخاصة بها، على أن يتم استقبال الزيارة للقاعة ابتداء من يوم 18 أبريل والذي يوافق يوم التراث العالمي.​



وأقيم موكب نقل 22 مومياء ملكية، من المتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، بشكل مهيب.



وترجع المومياوات إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".

