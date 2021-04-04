امتحان كامل.. 16 قرارا مهما من التعليم لطلاب الأول والثاني الثانوي

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي:



1_ تحسب متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو كنتيجة الفصل الدراسي الثاني.

2_ كما تحسب درجات الطالب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).



3_تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع 15 سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد.



4_ الامتحانات المجمعة مدتها ساعة فقط.



5_الامتحانات شوف تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت).



6_يزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.



7_الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل.



8_الامتحان التكميلي بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة).





9_يعقد الامتحان التكميلي بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد.



10_يعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.



11_الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة.



12_تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.



13_فى حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

14_امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تتولى المدرسة عقدها وذلك بعد امتحانات شهر مايو على مستوى المدرسة وتحت إشراف الإدارة التعليمية.



15_الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملًا.



16_الطلاب الذين سبق لهم أداء هذه الامتحانات قبل توقف الدراسة يتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

