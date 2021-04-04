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عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق
الأحد 04/أبريل/2021 - 02:45 م
محمد أيمن
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كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد عن وجود رغبة لدى إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإستغناء عن خدمات نجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي القادم.
وقالت صحيفة " ميرور " البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد تنوي عرض دي خيا للبيع خلال موسم الإنتقالات المقبل بسبب راتبه المرتفع خاصةً أنه لا يشارك بصفة مستمرة.
وأضافت إلى أن أتجاه الشياطين الحمر للإستغناء عن اللاعب بعد تألق دين هندرسون مع المان يونايتد خلال الفترة الأخيرة على خلفية مشاركته في أكثر من مباراة
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