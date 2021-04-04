وزيرة التضامن: نستهدف تثقيف الأطفال الأيتام وتأهيلهم نفسيا (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة لديها 520 مؤسسة للأيتام، 79 مؤسسة للأيتام من ذوي الإعاقة، و49 مؤسسة للأطفال بلا مأوى والتي يتم توفير مأوى لهم.



وأضافت "نيفين القباج"، خلال حوارها مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بتأهيل مؤسسات الرعاية لترقي لمستوى القطاع الخاص بكل ما فيها من أنشطة فنية ورياضية وثقافية وتغذية عالية، مع تأهيل الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أعلى مستوى، وتوفير مدربين رياضيين حرفيين، واستغلال وقت الأطفال والشباب حتى الحد الأقصى مع تثقيفهم فكريًا وتأهيلهم نفسيًا من أجل مستقبل مشرق لهم.



ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقرينته لإيلائهم رعاية الأيتام واستثمار كل الجهد لذلك، منوهة بأن مصر تحتفل بيوم اليتيم أول جمعة من إبريل، بينما الوزارة تهتم بالأيتام بشكل يومي؛ لكون هذه مسئوليتهم منذ التحاقهم بالدار وحتى تخرجهم منها، مشددة على أن الفترة الحالية تشهد اهتمام خاص ومكثف بقطاع الرعاية.



