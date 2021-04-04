بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول





تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد ليفربول الإنجليزي خلال مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي بات قاب قوسين أو أدنى من تدعيم كتيبة زين الدين زيدان قبل مواجهة الريدز في ذات الأذنين.





وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية الشهر الماضي أبعدته عن الملاعب قبل أن تجري عمليات تأهيله على قدم وساق من أجل اللحاق بتلك المواجهة.





ليكون نبأ لحاق هازارد بالمباراة أشبه بالبشرى السارة التي تلقاها زيزو خاصةً في ظل عدد الإصابات الكبير الذي يعاني منه الفريق وآخرها القائد سيرجيو راموس الذي تأكد غيابه عن مواجهة ليفربول وبرشلونة.