Advertisements

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:46 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشرى سارة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد وذلك قبل الموقعة المرتقبة التي ينتظرها الفريق ضد ليفربول الإنجليزي خلال مباريات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " أن البلجيكي إيدين هازارد نجم الملكي بات قاب قوسين أو أدنى من تدعيم كتيبة زين الدين زيدان قبل مواجهة الريدز في ذات الأذنين.

وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية الشهر الماضي أبعدته عن الملاعب قبل أن تجري عمليات تأهيله على قدم وساق من أجل اللحاق بتلك المواجهة.

ليكون نبأ لحاق هازارد بالمباراة أشبه بالبشرى السارة التي تلقاها زيزو خاصةً في ظل عدد الإصابات الكبير الذي يعاني منه الفريق وآخرها القائد سيرجيو راموس الذي تأكد غيابه عن مواجهة ليفربول وبرشلونة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ليفربول زين الدين زيدان الدورى الإنجليزي

أخبار تهمك

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 33 دقيقة

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 34 دقيقة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من نصف ساعة

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تشيلسي يحدد سعر بيع هازارد لريال مدريد

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم : الملكي رفض التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان لهذا السبل

خبر سار لريال مدريد وزيدان قبل انطلاق 2020

خبر سار في ريال مدريد قبل الديربي أمام أتلتيكو

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

بشرى سارة لبرشلونة قبل كلاسيكو الأرض

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون