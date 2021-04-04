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صحف العالم تحتفي بموكب المومياوات: هؤلاء هم ملوك مصر

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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اهتمام كبير حظي به الحدث الأضخم في مصر منذ فترة وهو موكب المومياوات الملكية وافتتاح المتحف اقومي للحضارة بالفسطاط، مساء أمس السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر إلى المتحف الجديد إيذاناَ بافتتاحه للجمهور لأول مرة.

ونقلت صحف العالم خبر الاحتفالية الضخمة عبر صفحاتهم معبرين عن اعجابهم وانبهارهم بالحدث الكبير والتنظيم وطريقة النقل والاستعراضات الملازمة له.

ففي صحيفة "فويس أوف أمريكا" الأمريكية نُشر تقرير تحت عنوان "موكب للمومياوات الملكية في طريقها للمتحف الجديد" قالت فيه إن 22 مومياء ملكية مصرية قديمة تم نقلها في كبسولات خاصة عبر القاهرة إلى منزلها الجديد بالمتحف حيث يمكن عرضها بشكل أكثر روعة ".

وأضافت الصحيفة: "هؤلاء هم ملوك مصر، هؤلاء هم الفراعنة، وهكذا هي وسيلة لإظهار الاحترام لهم".

وكالة "أسوشيتد برس" كتبت: "أقامت مصر موكبًا احتفاليًا يوم السبت للاحتفال بنقل 22 من مومياواتها الملكية الثمينة من وسط القاهرة إلى مثواها الجديد في متحف ضخم جديد جنوب العاصمة، تم تصميم الحفل لعرض التراث الغني للبلاد، على طول كورنيش النيل من المتحف المصري المطل على ميدان التحرير إلى المتحف الوطني للحضارة المصرية الذي افتتح حديثًا في حي الفسطاط، حيث كانت أول عاصمة إسلامية في مصر".

وعنونت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية تقريرها بـ "22 مومياء تتحرك في عرض متلألئ بالقاهرة".

صحيفة "بي بي سي" قالت: "شهد العرض الفخم الذي تكلف ملايين الدولارات 22 مومياء - 18 ملكًا وأربع ملكات - تم نقلها من المتحف المصري الكلاسيكي الجديد ذي اللون الخوخى إلى مثواهم الجديد على بعد 5 كيلومترات، وتم نقل المومياوات إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية في ما يسمى بالموكب الذهبي للفراعنة، وذلك بترتيبات أمنية مشددة تتناسب مع دمائهم الملكية ووضعهم ككنوز وطنية".

ونقلت صحف "سي إن إن" الأمريكية و"إس بي إس" الأسترالية بث حي مباشر للحفل وموكب نقل المومياوات، كما حرصت العديد من الصحف العالمية الاخرى على عرض مقاطع مصورة للحفل المبهر.


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المومياوات الملكيه الموكب الذهبي المتحف القومى

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