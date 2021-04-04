عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

فسر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حقيقة أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي عقب إلغاء البابل شيت.





وقال الوزير، في تصريح خاص لـ"الفجر": "كل الأسئلة نظام جديد، سواء أكان الامتحان ورقي أو إلكتروني للمرحلة الثانوية".





وأضاف "شوقي"، أن الوزارة سوف تعمل على وضع نماذج استرشادية للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.





وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2021-2020.





وجاءت الضوابط كالتالي:

- تمثل متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الفصل الدراسي الثاني، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسي الأول وأداء الامتحان التكميلي (في حالة كان مقرر له امتحان تكميلي).





- تُعقد الامتحانات مجمعة بواقع ١٥ سؤال للمادة بنوعية اختيار من متعدد في زمن قدره ساعة على أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة (وليس بابل شيت) ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلًا عن اصطحاب الكتاب المدرسي.





- الطالب الذي تخلف عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول يُعقد له امتحان تكميلي قبل الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، بواقع (15) سؤال اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة وفي زمن قدره (ساعة) ويعقد بمعرفة المدرسة بحيث لا يتجاوز عدد المواد عن ثلاث مواد في اليوم الواحد، ويعتبر أداء الامتحان التكميلي شرط أساسي لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب.





- الطالب الذي واجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة تعتبر نتيجة هذه المادة (اجتياز) بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.





- في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية (ضعيف) في مادة أو أكثر يكون له الحق في أداء امتحان الدور الثاني.



