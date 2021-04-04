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البورصة تفقد 6.5 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع
الأحد 04/أبريل/2021 - 02:41 م
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب علي الأسهم القيادية غي محاولة لجني الأرباح وتعويض الخسائر.
مؤشرات البورصة المصرية
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى10417.1 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1993.4 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2927.8 نقطة.
وخسر رأس المال السوقي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، نحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل 646 مليار جنيه.
فئات المستثمرين بالبورصة المصرية
وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم إلى البيع ، مسجلين صافياً بلغ نحو 16.1 مليون جنيه ، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين صافياً بلغ 3.6 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الشراء مسجلين صافياً بلغ 12.5 مليون جنيه.
تداولات البورصة المصرية
وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 789.2 مليون جنيه ، وقيم تداول بحوالي 484.9 مليون ورقة منفذة علي عدد36.2 ألف عملية بيع وشراء.
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