البورصة تفقد 6.5 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

وخسر رأس المال السوقي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، نحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل 646 مليار جنيه.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم إلى البيع ، مسجلين صافياً بلغ نحو 16.1 مليون جنيه ،

فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين صافياً بلغ 3.6 مليون جنيه ،

بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الشراء مسجلين صافياً بلغ 12.5 مليون جنيه.