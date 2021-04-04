Advertisements

البورصة تفقد 6.5 مليار جنيه في ختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:41 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements


أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد علي هبوط جماعي لكافة المؤشرات ، بضغوط مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب علي الأسهم القيادية غي محاولة لجني الأرباح وتعويض الخسائر.

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 1.4% ليصل إلى مستوى10417.1 نقطة، وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 1993.4 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 2927.8 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم، نحو 6.5 مليار جنيه، ليسجل 646 مليار جنيه.

فئات المستثمرين بالبورصة المصرية

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب في الأسهم إلى البيع  ، مسجلين صافياً بلغ نحو 16.1 مليون جنيه ، فيما اتجهت تعاملات العرب نحو الشراء، مسجلين صافياً بلغ 3.6 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع في الشراء مسجلين صافياً بلغ 12.5 مليون جنيه.

تداولات البورصة المصرية

وسجلت البورصة المصرية اليوم تداولات بحوالي 789.2 مليون جنيه ، وقيم تداول بحوالي 484.9 مليون ورقة منفذة علي عدد36.2 ألف عملية بيع وشراء.

أخبار تهمك

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 36 دقيقة

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 54 دقيقة

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 37 دقيقة

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون