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الأنبا باخوم يتراس الاحتفال المئوي لليجيو ماريا بقبة الهواء

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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ترأس صاحب النيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، محفل جنود مريم والاحتفال المئوي للليچيو ماريا، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بقبة الهواء بشبرا.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك جاء بمشاركة الأب يوسف أسعد، راعي الكنيسة، والأب هدية تامر، المرشد العام لجنود مريم، ولفيف من الآباء الكهنة.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه شارك أيضًا مجالس الليجيو ماريا المختلفة.

وبدأ الاحتفال بصلاة المسبحة الوردية، ثم صلاة الذبيحة الإلهية التي احتوت على الكلمة الروحية من نيافة المطران باخوم حول "تنفيد العذراء مريم لمشيئة الله في حياتها"، داعيًا الجميع إلى تسليم دعوتهم للروح القدس، كما تضمن اليوم أيضًا تجديد الوعد المريمي.

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