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عصام الغنام يستعد لطرح ألبومه الغنائي الجديد "أجمل أيام" على يوتيوب

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يستعد المطرب عصام الغنام، لطرح ألبومه الغنائي الجديد "أجمل أيام" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وانتهى الغنام، مؤخرًا من تسجيل ١٤ أغنية يحملهم الألبوم الجديد، وهي اغاني متنوعة.

ويعد هذا الألبوم، الأول للمطرب عصام الغنام في عالم الموسيقى، بعد طرحه من قبل أكثر من أغنية سنجل.

ألبوم "أجمل أيام " من كلمات وألحان عصام الغنام، وتوزيع اسلام فتحي.

ويضم الألبوم أغاني: " يا ناري"، "مهرجان تليفوني بيرن" ،" أيامي صعبة"،" مهرجان بنت قلبي"،" ياما وياك "،" مهرجان الموزة"،" مهرجان بطل الأبطال "،" مهرجان جامدة"،" خلص الكلام "،" افرح"،" ما عاش ولا كان"، "قلبي دق"،" أجمل أيام "،" مهرجان حبك نار".

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