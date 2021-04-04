برلماني: موكب نقل المومياوات الملكية سيجعل مصر في مقدمة الدول سياحيا

قال النائب حسن عمر، عضو مجلس النواب، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبهرت جميع دول العالم أثناء مراسم موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري لمتحف الحضارة بالفسطاط، مؤكدًا أن هذا الحدث التاريخي سوف يجعل مصر في مقدمة الدول سياحيًا وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها دول العالم من تأثيرات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأشاد "عمر"، في بيان، اليوم الأحد، بالتنظيم الرائع والمُبهر لمراسم نقل موكب المومياوات والذي حظي باهتمام كافة الوسائل العالمية في سابقة لم تحدث من قبل، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من هذا الحدث التاريخي والعالمي في الترويج للسياحة المصرية.





ووجه عضو مجلس النواب، التهنئة والشكر لجميع فريق العمل والقائمين علي هذا الحدث العظيم لما بذلوه من جهود كبيرة لإخراجه بالشكل الذي يليق بعظمة ومكانة مصر أمام دول العالم.



