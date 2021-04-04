البحث العلمى تصدر أول موسوعة متكاملة للنباتات الطبية البرية فى مصر مدعمة بالبصمات الوراثية





وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن الموسوعة أول عمل متكامل ومنظم من نوعه لتوثيق كل مايتعلق بالنباتات الطبية البرية فى الفلورة المصرية على غرار موسوعات النباتات الطبية العالمية مثل موسوعة النباتات الطبية البريطانية، وموسوعة النباتات الطبية الهندية، والموسوعة فى عشرة أجزاء من القطع الكبير تضم 435 نباتًا طبيًا بريًا.





وقد ضم الفريق البحثى للموسوعة العديد من أعضاء هيئة البحوث وأساتذة الجامعات فى كافة التخصصات في مجال النباتات الطبية والبصمات الوراثية الذين قاموا بتجميع كل الدراسات والمعلومات المتاحة عن النباتات الطبية البرية، التى تم تحديدها وإختيارها بمعرفة هيئة تحرير الموسوعة، والموضوعات ذات الصلة بها وبإستخداماتها ودراسة فاعليتها، فى صورة مونوجرافات يغطى كل منها مايتعلق بالنبات الطبى البرى فى مصر من حيث أسماء النباتات العلمية والشائعة، والوصف الظاهرى للنبات والجزء المستخدم، والتوزيع الجغرافي له، والبيئة، والوضع من حيث تعرضه لأخطار تهدد وجوده، وطرق الزراعة والحصاد والتخزين، والمكونات الكيميائية الأساسية والفعالة به، والاستخدامات الطبية الشعبية والمعارف التقليدية عنه، والمصادر والأصول الوراثية للنبات، والنشاط الفارماكولوجى (الدوائى) والسمية لكل نبات، وكذلك التحضيرات الصيدلية للنبات إن وجدت، والمعلومات المسجلة عن النبات إقليمياً، وكذلك إقتصاديات النبات، كما استخدمت أحدث التقنيات فى ترميز الأحماض النووية لتلك النباتات وبصمتها الوراثية (DNA Barcoding) فى توثيق النباتات البرية المصرية، وبذلك تعتبر من أوائل الموسوعات التى تستخدم هذه التقنيات حول العالم، وأشاد صقر بجهود الدكتور محمد عطية، الأستاذ بمركز بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية وفريقه البحثى على التميز والدقة فى عمل البصمات الوراثية.



ومن جانبه صرح الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث أن الموسوعة بأجزائها العشرة تمثل قاعدة بيانات للنباتات الطبية البرية في مصر، وتساعد فى توثيق وحماية الإبتكارات والممارسات التقليدية القائمة على النباتات الطبية والمعارف المتصلة لدعم المجتمعات المعنية بذلك، وبالتالى المساهمة فى حفظ الأصول الوراثية لها، وتشجيع الإهتمام بالأدوية العشبية بشكل عام، وكذلك حقوق الملكية للمعارف التراثية لتلك النباتات الطبية.





بالإضافة إلى تشجيع ودفع أنشطة صون النباتات الطبية البرية سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية والدولية والمشاركين والمهتمين بالنباتات الطبية البرية، كما تتيح للعاملين في مجال البحوث مصدراً للمعلومات العلمية فى كل مايتصل بالنباتات الطبية فى الفلوره المصرية.

أصدرت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومى للبحوث "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية" وتعد الموسوعة واحدة من مخرجات أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى بهدف الحفاظ على ثروة مصر الطبيعية من النباتات الطبية البرية، ويشرف على الفريق البحثى الدكتور السيد أبوالفتوح عمر، أستاذ النباتات الطبية بالمركز القومى للبحوث والباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور نهلة سيد عبد العظيم، أستاذ كيمياء النباتات الطبية والباحث المناوب للمشروع.