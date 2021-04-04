Advertisements

البحث العلمى تصدر أول موسوعة متكاملة للنباتات الطبية البرية فى مصر مدعمة بالبصمات الوراثية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:00 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements


أصدرت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع المركز القومى للبحوث "الموسوعة المصرية للنباتات الطبية البرية" وتعد الموسوعة واحدة من مخرجات أحد مبادرات أكاديمية البحث العلمى بهدف الحفاظ على ثروة مصر الطبيعية من النباتات الطبية البرية، ويشرف على الفريق البحثى الدكتور السيد أبوالفتوح عمر، أستاذ النباتات الطبية بالمركز القومى للبحوث والباحث الرئيسى للمشروع، والدكتور نهلة سيد عبد العظيم، أستاذ كيمياء النباتات الطبية والباحث المناوب للمشروع. 

وصرح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية أن الموسوعة أول عمل متكامل ومنظم من نوعه لتوثيق كل مايتعلق بالنباتات الطبية البرية فى الفلورة المصرية على غرار موسوعات النباتات الطبية العالمية مثل موسوعة النباتات الطبية البريطانية، وموسوعة النباتات الطبية الهندية، والموسوعة فى عشرة أجزاء من القطع الكبير تضم 435 نباتًا طبيًا بريًا.

 وقد ضم الفريق البحثى للموسوعة العديد من أعضاء هيئة البحوث وأساتذة الجامعات فى كافة التخصصات في مجال النباتات الطبية والبصمات الوراثية الذين قاموا بتجميع كل الدراسات والمعلومات المتاحة عن النباتات الطبية البرية، التى تم تحديدها وإختيارها بمعرفة هيئة تحرير الموسوعة، والموضوعات ذات الصلة بها وبإستخداماتها ودراسة فاعليتها، فى صورة مونوجرافات يغطى كل منها مايتعلق بالنبات الطبى البرى فى مصر من حيث أسماء النباتات العلمية والشائعة، والوصف الظاهرى للنبات والجزء المستخدم، والتوزيع الجغرافي له، والبيئة، والوضع من حيث تعرضه لأخطار تهدد وجوده، وطرق الزراعة والحصاد والتخزين، والمكونات الكيميائية الأساسية والفعالة به، والاستخدامات الطبية الشعبية والمعارف التقليدية عنه، والمصادر والأصول الوراثية للنبات، والنشاط الفارماكولوجى (الدوائى) والسمية لكل نبات، وكذلك التحضيرات الصيدلية للنبات إن وجدت، والمعلومات المسجلة عن النبات إقليمياً، وكذلك إقتصاديات النبات، كما استخدمت أحدث التقنيات فى ترميز الأحماض النووية لتلك النباتات وبصمتها الوراثية (DNA Barcoding) فى توثيق النباتات البرية المصرية، وبذلك تعتبر من أوائل الموسوعات التى تستخدم هذه التقنيات حول العالم، وأشاد صقر بجهود الدكتور محمد عطية، الأستاذ بمركز بحوث الهندسة الوراثية الزراعية بمركز البحوث الزراعية وفريقه البحثى على التميز والدقة فى عمل البصمات الوراثية.
 
ومن جانبه صرح الدكتور محمد هاشم، رئيس المركز القومى للبحوث أن الموسوعة بأجزائها العشرة تمثل قاعدة بيانات للنباتات الطبية البرية في مصر، وتساعد فى توثيق وحماية الإبتكارات والممارسات التقليدية القائمة على النباتات الطبية والمعارف المتصلة لدعم المجتمعات المعنية بذلك، وبالتالى المساهمة فى حفظ الأصول الوراثية لها، وتشجيع الإهتمام بالأدوية العشبية بشكل عام، وكذلك حقوق الملكية للمعارف التراثية لتلك النباتات الطبية.

 بالإضافة إلى تشجيع ودفع أنشطة صون النباتات الطبية البرية سواء من قبل المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية والدولية والمشاركين والمهتمين بالنباتات الطبية البرية، كما تتيح للعاملين في مجال البحوث مصدراً للمعلومات العلمية فى كل مايتصل بالنباتات الطبية فى الفلوره المصرية.

أخبار تهمك

ميدو: مشادة الشناوي ومحمد هاني أسعدتني

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة في مدريد قبل مواجهة ليفربول

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

منذ حوالي 13 ساعة

بعد نقل المومياوات الملكية.. ماذا سيحدث للمتحف المصري؟

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

منذ حوالي 3 ساعات

سيد عبد الحفيظ يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مان يونايتد يدرس الإستغناء عن نجم الفريق

منذ 36 دقيقة

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

منذ حوالي 7 ساعات

بيان من رئاسة الجمهورية بشأن الأردن

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من الزمالك على إيقاف إمام عاشور (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم مستقبله مع الأهلي بقرار مصيري

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. مقتل 3 أشخاص حاولوا التصدي للصوص في قنا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. لاعب النادي الأهلي الحالي يشارك في مسلسل الاختيار 2

منذ يومين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 م

عاجل.. وزير التعليم يكشف لـ"الفجر" طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية

قرار جمهوري جديد من الرئيس السيسي.. تعرف عليه

11:56 ص

عاجل.. أول ظهور للأمير حسن بعد قضية الانقلاب في الأردن

02:47 ص

عاجل.. رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة يطالبون بإقالة وزير الإعلام

01:25 م

تخلص من فيروس كورونا في منزلك بـ4 نصائح (إنفوجراف)

07:58 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كل الرجال خائنون