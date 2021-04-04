"صناعة النواب": نعمل على وضع روشته سريعة لاستعادة ثقة المستثمر المصري

اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، ظهر اليوم الأحد، برئاسة المهندس معتز محمود، بحضور مجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشاكل التي تواجههم في التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات.





وبدأ رئيس اللجنة كلامه بتوضيح استراتيجية وخطة اللجنة بشأن تشجيع رجال الأعمال المصريين للعمل داخل مناخ مصر، من خلال تشريع قوانين تساعدهم على ذلك.





وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن اللجنة قامت باستدعاء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قانون تسليم الأراضي الصناعية وهو قانون رقم ٣٣ لعام ٢٠١٦ وفي انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع.





وأضاف، أن هناك قانون هيئة التنمية الصناعية والتي حتى الآن لم يأتِ اللائحة التنفيذية له، وتم مناقشة وزيرة الصناعة في هذا الأمر وأوضحت لنا أنه خلال شهر سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية وتحويله إلينا.





وأوضح رئيس اللجنة، أنه هناك إرادة سياسية من الرئيس السيسي لتزويد قيمة الصادرات إلى ١٠٠ مليار، و إلى الآن لم نحصل على تقرير رسمي بقيمة الصادرات بشكل نهائي، ولكن ما نعلمه جيدا هو أن هناك حوالي بـ٢٨ مليار فرق بين الصادرات والواردات، وهذا ما يجعلنا نوجه سؤال للدولة.





وطالب رئيس اللجنة من الأعضاء تقديم اقتراحاتهم في المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم في تعديل القوانين.