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تقسيمة قوية في تدريبات الأهلي

الأحد 04/أبريل/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني تقسيمة قوية للاعبين خلال مران اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته ظهر اليوم دون الحصول على راحة سلبية عقب العودة من السودان أمس بعد خوض مباراة المريخ.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني الجمعة المقبل في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي التأهل بشكل رسمي إلي ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة أمس من منافسات دور المجموعات.

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