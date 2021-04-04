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ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح وأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس ليوم غد الاثنين، حيث تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا بدرجات الحرارة.

وحذرت الهيئة في بيان، المواطنين من نشاط الرياح، حيث تكون مثيرة للأتربة مما تؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على معظم انحاء البلاد، وحار على جنوب الصعيد بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف.

وتتوقع الهيئة، أن يسود ليلا طقس بارد علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد بينما يكون مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الاثنين، حيث تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحري وجنوب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية الي شمالية شرقية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وعن درجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.
ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح وأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد
ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح وأتربة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الغد

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