الأرثوذكسية تحتفل اليوم بـ"أحد السامرية"

تحتفل الكنيسة اليوم الأحد بـ«أحد السامرية»، حيث قال الأنبا موسى، أسقف الشباب، إن «أحد السامرية» فيه يبحث الله عن الغرباء، والخطاة، والمطرودين، ليقدم لهم محبة الفادي الذي يحمل خطاياهم، والمخلص الذي يخلصهم من الشر، والنصيب الأبدي الذي لا ينزع منهم.



