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الأرثوذكسية تحتفل اليوم بـ"أحد السامرية"
الأحد 04/أبريل/2021 - 03:07 م
ماريان عيد
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تحتفل الكنيسة اليوم الأحد بـ«أحد السامرية»، حيث قال الأنبا موسى، أسقف الشباب، إن «أحد السامرية» فيه يبحث الله عن الغرباء، والخطاة، والمطرودين، ليقدم لهم محبة الفادي الذي يحمل خطاياهم، والمخلص الذي يخلصهم من الشر، والنصيب الأبدي الذي لا ينزع منهم.
ويعتبر أحد السامرية هو «أحد منتصف فترة الصوم»، وفترة الصوم المقدسة لها ثلاث محطات، الأولى في يوم الرفاع، والثانية في أحد النصف «أحد السامرية»، والثالثة في جمعة ختام الصوم.
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