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تعرف على فرص الزمالك في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
الأحد 04/أبريل/2021 - 03:01 م
محمد أيمن
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يترقب عشاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا خاصةً وأن المارد الأبيض يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة.
ونجحت كتيبة الفرنسي باتريس كارتيرون في حسم الفوز يوم أمس على حساب فريق نادي مولودية الجزائر بهدفين مقابل لا شيء ليرتفع رصيده إلى النقطة الخامسة.
وتبقى فرص الزمالك في العبور إلى الدور ربع النهائي تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة السبت القادم على حساب فريق نادي تونغيث السنغالي.
مع شرط ألا يحقق مولودية الجزائر أي نقاط أمام الترجي سواء بالتعادل أو الفوز خاصةً أن حصول الفريق الجزائري على نقطة واحدة كتفيه للعبور وإقصاء الزمالك بغض النظر عن نتيجة مباراة المارد الأبيض وبطل السنغال.
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