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جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن الكبير شاكر الموجي

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الملحن الكبير شاكر الموجي، الذي وافته المنية أمس السبت، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.
وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الراحل قدم خلال مسيرته الفنية ما يقرب من 250 أغنية من ألحانه و20 أغنية من كلماته مع كبار الفن المصري والعربي أمثال جورج وسوف، وراغب علامة، وميادة الحناوي، وكارول سماحة، ووائل كفوري ووليد توفيق ووائل جسار
تعد أشهر أغنيات الموجي التي لحنها هي «طبيب جراح، زمن العجايب، وياللي تعبنا سنين فى هواه» مع الفنان جورج وسوف، وأغنيات «رحال وصباحية حد والمعادلة الصعبة» مع راغب علامة، كما أنه قدم أولى أغنيات الفنانة نانسي عجرم «محتجالك» عام 1998.
شاكر الموجي أسمه الحقيقي شاكر أبو شعيشع عبد الرسول من مواليد عام 1952، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين في 25 من شهر مايو عام 1981، وهو نجلة شقيقة الموسيقار الراحل محمد الموجي ومن مواليد منطقة القلعة، وتخرج من معهد الموسيقى وكانت أولى أغنياته التى لحنها «ياللي تعبنا سنين فى هواه» للفنان الكبير محمد رؤوف التى اعاد غنائها فيما بعد الفنان جورج وسوف، وفي عام 1997 سافر للعاصمة الفرنسية باريس لاستكمال دراسة الموسيقى.

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