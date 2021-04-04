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الشيخ محمد بن زايد: بحثت مع رئيس الحكومة العراقية تعزيز العلاقات بين البلدين

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:13 م
بن زايد
بن زايد
وكالات
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قال الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، اليوم الأحد، إنه بحث مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وكانت الحكومة العراقية، أصدرت بيانًا أعلنت فيه أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، توجه إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية، هي الثانية له لدولة عربية خلال أسبوع.

 

وقال البيان، إن "الكاظمي غادر أرض الوطن على رأس وفد حكومي متوجها إلى دولة الامارات العربية المتحدة لبحث تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات".

 

وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، زار يوم الأربعاء الماضي العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة له للمملكة.

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رئيس الحكومة العراقية رئيس الحكومة العراقي تعزيز العلاقات بين البلدين الشيخ محمد بن زايد

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