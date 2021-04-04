في احتفالية حاشدة بحضور قيادات التضامن والأزهر والأوقاف.. "زهرة الناردين الخيرية" تكرم 21 أمًا مثالية بأولاد صقر





كرمت مؤسسة زهرة الناردين الخيرية لتنمية المجتمع بأولاد صقر في محافظة الشرقية الأمهات المثاليات، أمس في احتفال حاشد، حضره قيادات وزارة التضامن الإجتماعي ووزاة الأوقاف وممثلو الأزهر الشريف ورجال الأعمال وأعضاء البرلمان وعدد من الشخصيات العامة.

ووزع إبراهيم متولي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زهرة الناردين، الهدايا العينية والنقدية وشهادات التقدير والمصاحف علي 21 أم مثالية بمركز أولاد كفر، من بينهن زوجة شهيد جيش، تقديرًا لدورهن في تربية ابنائهن الذين تفوقوا دراسيًا وبرزوا في الحياة العامة عبر وظائف مرموقة كضباط ومستشارين بالقضاء وأطباء ومهندسين.

وأعرب إبراهيم متولي، عن سعادته بتكريم الأمهات المثاليات علي ما قدموه من عطاء ولما تحملوه من مشاق، دعمًا لهن وتأكيدًا علي دورهن البارز في المجتمع.

وقال "متولي" هذه هي الإحتفالية الأولي بمركز أولاد صقر للأمهات المثاليات التي تقام باحترافية وبأمانة والتزام وفق قواعد صارمة تتمثل في غياب الزوج أو العائل بسبب الوفاة ما بين 15 و20 سنة، وأن تكون ناجحة في دورها بتربية الأبناء وجعلهم"مفيدون للمجتمع" عبر وظائفهم ومناصبهم التي تقلدوها رغم مشقة الحياة.

وأضاف، إن رمزية هذا التكريم للأمهات المثاليات هو إحياء ذكري والدتي السيدة الفاضلة زينب محمد ابو جبهة العوضي واستكمالًا لمسيرتها المشرفة في تقديم المساعدات الإنسانية والإجتماعية والعينية والنقدية، تحت إشراف وتوجيهات وزارة التضامن الإجتماعي.

وأكد "متولي" أن هذه الإحتفالية ستتكرر سنويًا مع خطة التطوير التي تقوم بها مؤسسة زهرة الناردين، التي تشمل تدشين أول مركز طبي متكامل الخدمات بأولاد صقر في أغسطس 2022، والتوسع في فروع المؤسسة لتغطي كل المحافظات.

وقالت الدكتورة سحر عتمان، عضوة البرلمان السابقة عن دائرة مشتول السوق، إن مؤسسة زهرة الناردين الخيرية تلعب دورًا بارزًا في أولاد صقر، وهي واحدة من المؤسسات الجادة التي تملأ الوطن، ونأمل أن تكون المشاركة المجتمعية هي الهدف الأول والأساسي، فالدولة والحكومة لن تستطيع أن تقوم بالدور بمفردها، ويجب مشاركة كل فرد قادر بالمجتمع في كافة الأعمال سواء أكانت خيرية او مشروعات حكومية بمساندة من الأهالي او بمساندة من الجمعيات والمؤسسات المشهرة، فالمجتمع المصري متجانس ومتماسك يشد بعضه بعضًا، والحمد لله أننا استطعنا اليوم في مؤسسةزهرة الناردين أن نسعد الأمهات بتكريمهم أو لنقل الحقيقة أنهن كرمونا بحضورهن معنا، وبعضهن زوجات شهداء ومضحيات وذوات قصص بطولية.

وأكدت أن أعمال المؤسسة رغم أنها مشهرة حديثًا رائدة وتشمل جميع المجالات من الدعم النقدي للمستحقين إلي تعمير المساجد إلي دعم التلاميذ والطلاب المحتاجين إلي تقديم المساعدات العينية والنقدية في شهر رمضان الكريم والأعياد، وانا يشرفني أن اكون داعمة لهذه المؤسسة التي أراها مثال جيد في أعمال البر والخير.

وقال المهندس حمدي عتمان رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للإسكان والتشييد وعضو مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، نحن حريصون علي البعد الإجتماعي، وهذا دور كل رجال الأعمال في مصر الذين أدعوهم لمراعاة البعد الإجتماعي، فالمسئولية الإجتماعية لرأس المال تفرض علينا كلنا كرجال اعمال ومن انعم الله عليهم بالرزق الوفير أن تكون لهم بصمة في مجتمعاتهم، وهذا تكافل وتعاون اكده القرآن الكريم وسنة رسولنا، وهذا الترابط والتماسك أساس نجاح الأمم.

وأكد أن مثل هذه الإحتفاليات هامة جدًا حيث نرفع بها شأن الأم التي ضحت من أجل ابنائها وصبرت حتي صنعت منهم رجال ونساء يخدمون مصر الحبيبة العظيمة التي تشرف دائمًا بابنائها، وتشرف بتلاحمهم مثل الجسد الواحد.