صلاح يواصل كتابة التاريخ في البريميرليج





يواصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي كتابه إسمه بحروف من ذهب في تاريخ البريميرليج وذلك بعد الهدف الذي سجله في ثلاثية الريدز في شباك أرسنال يوم أمس السبت.





وبات صلاح اللاعب الخامس الذي يسجل أهداف في أول 150 مباراة خاضها مع الفريق في منافسات البريميرليج بعد أن وصل إلى الهدف رقم 93 له متفوقًا على أسطورة الجانرز تيري هنري.





ويتصدر تلك القائمة الآن شيرر والذي تمكن من تسجيل 121 هدفًأ في أول 150 مباراة له ويأتي في المركز الثاني الانجليزي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبيرز برصيد 105 هدفًا وفي المركز الثالث سيرجيو أجويرو برصيد 102 هدف.





يُذكر أن صلاح نجح في تسجيل 120 هدفًا وصناعة 45 آخرين خلال 193 مباراة خاضها بقميص الريدز في جميع المسابقات.