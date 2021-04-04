نجم الأهلي مهدد بالغياب عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك عقب تعادله مع فريق المريخ السوداني بنتيجه 2/2 فى المباراة التى جمعت الفريقين عصر أمس السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم.









وأصبح أيمن اشرف نجم الفريق، مهدد بالغياب عن المشاركه في الدور ربع النهائي مع الأهلى عقب الحصول على انذرين خلال المباريات الماضية ببطولة دوري ابطال افريقيا.









وحصل أيمن اشرف على انذار خلال مجريات المباراة التي انتهت بتعادل الأهلي والمريخ السوداني 2/2 ليكون الإنذار الثاني في رصيده مع الأهلي في البطولة.





وحسب لوائح دوري أبطال أفريقيا فإن اللاعب يتم إيقافه بعد حصول اللاعب على ثلاث إنذارات، في حين يتم رفع كافة الإنذارات التي حصل عليها اللاعبون بعد نهاية دور المجموعات ما عدا الإنذارات التي تؤدي إلى إيقاف أو طرد مباشر.





وبذلك يكون أيمن أشرف معرض للإيقاف عن ذهاب دور ربع نهائي دوري الأبطال في حال تلقي انذار في لقاء سيمبا المقبل.





أيمن أشرف حصل على الإنذار الأول له في البطولة في لقاء فيتا كلوب والإنذار الثاني في لقاء المريخ أمس.



