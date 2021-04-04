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"التعليم" توقع بروتوكول لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية الإسكندرية

الأحد 04/أبريل/2021 - 03:22 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بروتوكول تعاون لإطلاق مدرسة جي أي تي(GIT) للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة بمجال تصنيع المعدات المعدنية الميكانيكية، ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية للعام الدراسي 2021/2022.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني والدكتور شريف عبد الغفار، المدير العام لمجموعة شركات جي أي تي (GIT) الدولية، بحضور الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. 

قال الدكتور محمد مجاهد، إن الوزارة قامت منذ ثلاث سنوات بإطلاق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، كنموذج جديد لتعليم فني متطور ويشارك في تطويره القطاع الخاص، وقطاع الأعمال العام، انطلاقًا من مسئوليتهما المجتمعية تجاه الوطن، إلى جانب الفائدة التي ستعود عليهما، وعلى الصناعة المصرية من تأهيل كوادر فنية مؤهلة وقادرة على سد احتياجات سوق العمل.

وأشار مجاهد، إلى توجه الدولة لعمل طفرة في مجال إنتاج الماكينات الصناعية، وقطع غيار السيارات؛ وعليه فقد قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة GIT لإطلاق مدرسة، جي أي تي (GIT) للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الإسكندرية والمتخصصة بمجالات إنتاج الماكينات الصناعية، وتشكيل وتشغيل المعادن، وتصميم وتركيب وصيانة دوائر التحكم الكهربائية للماكينات الصناعية، وتشغيل وبرمجة ماكينات الإنتاج، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، وتكنولوجيا اللحام.

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو بصيلة، على أن الوزارة تسير نحو خطى التوسع وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات مصر وإدراج المزيد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل المصري، وأوضح بصيلة أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية قد وصل حاليًا إلى 20 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، بــ 7 محافظات مختلفة، تضم مختلف التخصصات والمجالات كصيانة وإصلاح السيارات، وتشكيل وتشغيل المعادن، والبرمجة ونظم المعلومات الإلكترونية، ذلك بالإضافة إلى تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وتكنولوجيا الزراعة والري، وتكنولوجيا الإنتاج الحيواني والداجني، بالإضافة إلي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المراقبة والإنذار، والألعاب الرقمية، والفنون الرقمية، وكذلك مجالات تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الصوت، وتكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير، وتكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية، وغيرها من المجالات التي تطبق لأول مرة بمصر.

واختتم بصيلة أنه قريبًا سيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بفريق عمل المدرسة سالفة الذكر، أما فيما يتعلق بالطلاب فسيتم الإعلان عن شروط ومعايير القبول بالمدرسة عقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية مباشرةً.

ومن جانبه قال الدكتور شريف عبد الغفار المدير العام لمجموعة شركات جي أي تي الدولية والمدير التنفيذي لشركة G.I.T الألمانية أن الشركة ستعمل على تأهيل خريجين يمتلكون الكثير من الخبرات المهنية بالإضافة إلى السعي نحو إتقانهم ثلاثة لغات وهي اللغة العربية والإنجليزية والألمانية، وأكمل أنهم سيتم تدريب الطلاب على أيدي خبراء دوليين خاصة الألمان لرفع خبراتهم الوظيفية والمهنية أثناء الدراسة، وأضاف أنه من الممكن تنظيم انتقال الطلبة إلى زيارة أهم المدارس والمصانع والمعارض الصناعية الدولية خاصة الألمانية لرفع خبراتهم التقنية والتكنولوجية لإكسابهم المهارات الدولية وهذا البند للمتفوقين وفقًا للتقارير الفنية اليومية لكل طلاب المدرسة.

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